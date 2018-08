Caos ripescaggi serie B, Lo Monaco: "Campionato a 19 squadre sarebbe un golpe"

Il Catania non ci sta e fa la voce grossa di fronte alla possibilità paventata nelle ultime ore di una serie b a 19 squadre e il conseguente blocco dei ripescaggi. Nella conferenza stampa indetta a Roma è Lo Monaco a farsi portavoce delle società coinvolte nella possibilità di essere ripescate: "Oggi siamo noi a farci avanti, ma qualora dovesse passare una cosa del genere, saranno anche altre squadre ad accodarsi in questa battaglia". Tra queste quasi certamente la Ternana e il Siena, così come il Novara.

"Qualora dovesse passare una cosa del genere le società interessate si tuteleranno, riterremo perseguibile la Figc e il commissario Fabbricini, arriveremo a tutti i gradi di giudizio possibili, faremo quello che c'è da fare" tuona Lo Monaco, ricordando come in un comunicato ufficiale del 3 agosto proprio la Figc avesse annunciato una serie b a 22 squadre. "Come si potrebbe disattendere così quanto detto" continua l'ad rossazzurro.

Il Catania ha già provveduto da tempo,come da regolamento, per ottemperare a tutte le scadenze economiche utili al ripescaggio nel campionato cadetto. Il cambio in corsa delle regole sarebbe quindi un danno enorme per la società, anche dal punto di vista economico, oltre che di strategie di mercato. "Le società interessate al ripescaggio oltre alla documentazione idonea hanno versato 1 milione e 200 mila euro di fideiussoni bancarie e 700 mila euro cash a fondo perduto, esborsi notevolissimi e hanno dovuto ottemperare contemporaneamente anche agli obblighi per l’iscrizione alla lega pro"

"Questo è un bypassare le regole. - ha concluso Lo Monaco, il quale ha aggiunto - Ho ancora la speranza che il buonsenso rimanga e si rispettino le regole"