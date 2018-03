Rugby e atletica nelle scuole di Catania: aderisce anche la scuola "Meucci"

Continua il progetto di sviluppo rivolto ai giovani della nostra città attraverso la sinergia tra la Bingo Family Amatori Catania Rugby e le scuole di Catania.

Anche nella Scuola Meucci di Catania è infatti partito il corso di atletica e rugby che vede impegnati i bambini dai 6 ai 13 anni. Uno status importante per consegnare attraverso l'atletica una crescita motoria importante votata anche al potenziamento e all'agonismo con il connubio rugby.

Un progetto nato dalla lungimiranza del direttore sportivo dell'Amatori Catania Pippo Puglisi, dalla caparbietà della professoressa Santa Russo e dalla professionalità di Giuseppe Sciuto. Tre i tecnici specializzati votati all'insegnamento verso i bambini: Mario Santagati per il rugby, la professoressa Floriana per l'atletica e Giusi Puglisi.

"Stiamo continuando senza sosta il nostro progetto - afferma la professoressa Santa Russo - atletica e rugby sono due discipline straordinaria per dare quel quid in più nella crescita strutturale e motoria dei bambini. Per fortuna abbiamo incontrato nelle nostre proposte la massima disponibilità dei presidi che sono rimasti entusiastici davanti alla nostra proposta. Reclutare anche molti giovani verso l'amore del rugby diventa fondamentale come ha sempre affermato e voluto il nostro Ds Pippo Puglisi e la storia della Bingo Family Amatori Catania"