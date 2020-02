Serie B Volley maschile, Saturnia Acicastello piega Volley Catania

Prosegue la scia di vittorie di Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello. In casa contro il Volley Catania arriva un secco 3-0 ( 25- 12 - 25-19, 25-20) nella quindicesima giornata del Campionato di Serie B di Volley Maschile. L’ottava vittoria consecutiva conferma per i biancoblu la prima posizione nella classifica del Girone H, condivisa con il Letojanni.

Tre set giocati, dai castellesi, in un saliscendi di concentrazione, dopo una super partenza nella prima frazione di gioco quando Walter Bonsignore e compagni hanno messo a segno punto dopo punto, riuscendo a chiudere velocemente la pratica. E’ stato proprio Bonsignore ad inaugurare la serie di palle a terra (1-0), con il supporto di Eros Saglimbene (ace 8-3), Francesco Pricoco ( ace 10-4), Giovanni Battiato (13-5) e Fulvio Fasanaro al centro, Franco Arezzo (un super tocco e palla a terra 21-8), e Marco Chiesa nel ruolo di libero, con la regia di Damiano Vitale, impegnato a smistare palloni, per permettere ai suoi di fare crescere lo score di set.

Nel secondo e nel terzo set, per i padroni di casa, il livello di gioco è rallentato, tanto da permettere ai giovani avversari di giocare un punto a punto per buona parte delle frazioni di gioco, ma i biancoblu sono stati decisivi quando è stato necessario, con il sostegno del pubblico del palazzetto della Scuola Falcone Borsellino di Ficarazzi (Acicastello).

L'allenatore di Saturnia Acicastello, Mauro Puleo, ha commentato così l'esito della sfida: “Abbiamo giocato una buona partita, anche se in alcune fasi abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari. Prossima settimana osserveremo un turno di riposo, ma non ci fermeremo per arrivare pronti all’appuntamento del 29 febbraio contro il Cinquefrondi”. Sfida del 29 febbraio analizzata dal presidente del club Luigi Pulvirenti: "Incontreremo la quarta forza del girone e sarà una partita certamente impegnativa. L’appello al pubblico è quello di sostenerci, come ha sempre fatto. Sarà un appuntamento importante per il proseguo del campionato".

TABELLINO Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello - Volley Catania: 3-0 ( 25-12 - 25-19, 25-20)

Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello: Battiato 8, Vitale 1, Fasanaro 2 Pricoco 2, Bonsignore 10, Arezzo 8, Saglimbene 17, Marino, Chiesa Lib, D’Angelo NE, Balsamo NE, Ruggeri Lib NE, Vicari NE, Melia NE Allenatore: Mauro Puleo

Volley Catania: Ricco, Nuncibello, Leonardi 3, Grasso, Sulfaro 7, Nicosia 2, Guadagnino, Cianci 1, Privitera 3, Minnelli Lib, Petralia Lib, Ferlico NE, Spampinato NE, Nicotra NE. Allenatore: Davide Giuffrida

Arbitri: Denise Galletti (Catania), Gianmarco Lentini (Catania)