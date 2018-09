Serie B, Tar riapre discorso ripescaggi: rinviata Monopoli-Catania

Il Tar accoglie il ricorso di Ternana e Pro Vercelli e riapre il discorso ripescaggi in serie B. La partita non è quindi chiusa: la sentenza del Coni di pochi giorni fa non è più definitiva. Le squadre interessate al possibile ripescaggio non giocheranno quindi le loro rispettive partite. E potrebbero addirittura restare ferme fino al 9 ottobre, data dell'udienza nella quale il Tar discuterà l'esito definitivo del ricorso.

Intanto è ufficiale il rinvio del match tra Monopoli e Catania. L'estate extra calcistica sembra non avere più fine e adesso rischia di destabilizzare il normale svolgimento sul campo dei campionati di serie B e serie C.