Catania, sfida a reti bianche contro la Sicula Leonzio: attacco spuntato

Ancora una partita senza gol all'attivo in trasferta per il Catania. Il pareggio a reti bianche in casa della Sicula Leonzio conferma il buon rendimento difensivo del Catania, unito però ad un'astinenza da gol poco confortante. Sottil ruota gli interpreti nel corso del match e passa persino alle due punte nei 20 minuti finali, inserendo Curiale in campo, ma i risultati sono modesti in zona offensiva.

LE PAGELLE

Le occasioni più ghiotte capitano ai padroni di casa tanto che al di là del risultato effettivo, sono gli uomini di Torrente a poter recriminare qualcosa ai punti. Bravo Pisseri ad inizio ripresa sulle conclusioni ravvicinate di Ripa e Gomez, meno lucido nel finale quando sbaglia ancora una volta un disimpegno con i piedi, regalando a Saint Maza l'opportunità di poter colpire, occasione poi non sfruttata dall'attaccante bianconero.

La presenza offensiva degli etnei si riduce in alcuni tentativi che si spengono sul fondo senza molte pretese, come il tiro di Lodi e Curiale, sempre nella parte finale del match, con entrambe le conclusioni che non impensieriscono più di tanto Polverino. La classifica vede ancora la fuga solitaria della Juve Stabia, inarrestabile in questa prima parte del torneo, con il Catania a due lunghezze dal secondo posto occupato dal Trapani. La ricerca della migliore formula offensiva in casa rossazzurra tarda ancora ad arrivare quando siamo alle porte del nuovo anno.

SICULA LEONZIO-CATANIA 0-0

Sicula Leonzio (4-3-3): Polverino; De Rossi, Aquilanti, Laezza, Squillace, G. Esposito (74' Cozza), D'Angelo, Marano, Gammone (86' Russo), Gomez (56' Sainz-Maza), Ripa

Catania (4-2-3-1): Pisseri; Calapai (70' Ciancio), Aya, Silvestri, Scaglia, Biagianti (63' Lodi), Bucolo (63' Rizzo), Brodic (46' Barisic), Angiulli (70' Curiale), Manneh, Marotta