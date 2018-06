Siena-Catania, le pagelle: Pisseri la combina grossa, Curiale male

Ecco le pagelle di Siena-Catania. Vincono i padroni di casa per 1-0 grazie alla rete siglata da Marotta nella ripresa.

Siena (4-3-3): Pane, Rondanini, Sbraga, Panariello, Iapichino, Cristiani (Bulevardi 46'), Gerli, Vassallo, Neglia (Solini 77'), Marotta, Santini

Catania (3-5-2): Pisseri 5, Aya 6,5, Tedeschi 6, Bogdan 6,5, Esposito 6 (Barisic 5,5 60'), Mazzarani 5,5, Biagianti 6,5, Rizzo 6 (Lodi 6), Porcino 6 (Manneh 6 76'), Russotto 5,5, Ripa 5,5 (Curiale 5 60')

MiglioriToday. Biagianti. Sale la posta in palio, salgono di rendimento le prestazioni del capitano rossazzurro. Una diga in mezzo al campo il numero 27, bravo a stroncare sul nascere le possibili ripartenze del Siena.

Bogdan. Il pacchetto arretrato degli etnei non fa una piega nonostante la rete subita. Stesso discorso per il numero 26, duro, arcigno e abile a giocare in anticipo sugli avversari. Nelle palle alte è il vero e proprio dominatore dell'area di rigore. Immune da colpe in occasione del gol.

Aya. Duello tutto fisico con Marotta per larga parte del match. Il numero 4 si comporta egregiamente, vincendo buona parte dei contrasti.

PeggioriToday. Pisseri. Ha sulla coscienza la rete del Siena, sbagliando totalmente il tempo d'uscita. Uno dei migliori interpreti del ruolo per rendimento stagionale incappa nell'errore più pesante della stagione.

Russotto. Manca di lucidità negli ultimi metri e quando c'è da fare la scelta giusta si perde in giocate poco incisive. Da rivedere.

Curiale. Entra in campo senza impattare bene. Latita in zona offensiva, perdendo quasi tutti i duelli. Nel finale sciupa la palla più importante del match. Quando non gira lui il Catania fatica a trovare la via del gol.