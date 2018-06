Il Catania si fa male da solo contro il Siena: Pisseri sbaglia, gli attaccanti sprecano

Il calcio non è una scienza esatta. Stasera più che mai per il Catania che esce sconfitto in casa del Siena per 1-0 dopo aver disputato una buona gara. L'andata della semifinale playoff sorride ai bianconeri guidati da Mignani, bravi a sfruttare un'indecisione in uscita di Pisseri, punito dal colpo di testa di Marotta.

LE PAGELLE

Servirà adesso una vittoria tra le mura amiche domenica per gli etnei. Il Catania ha concesso poco agli avversari, ma ha anche sprecato tanto. Curiale nel finale ha una chance ghiottissima, ma sciupa malamente. Il numero 11 non riesce ad impattare bene nel match, dimostrando di non vivere il momento migliore della stagione. E se non segna lui la rete fatica ad arrivare. Russotto prova le sue solite accelerazioni, ma negli ultimi metri pecca di lucidità e cinismo. Ad inizio ripresa è infatti poco lesto ad approfittare di un pallone vagante in area di rigore.

In due minuti il Catania vede crollare di colpo il match. Prima è Mazzarani a sciupare sotto porta dopo il cross di Barisic e sul ribaltamento di fronte ci pensa Marotta di testa in tap-in ad approfittare di un'uscita maldestra dell'estremo difensore rossazzurro.

Lucarelli lancia subito nella mischia Lodi, che quando entra dimostra come sempre di essere il faro della squadra e l'uomo dell'ultimo passaggio nella nuova posizione più avanzata disegnata dal tecnico toscano. E' del numero 10 infatti l'assist per Curiale nelle battute finali, così come del numero 10 era stato l'assist della scorsa gara contro la Feralpì Salo, quando Barisic era stato però freddo sotto porta.

Nel finale anche un episodio da moviola. Russotto viene steso in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Episodio dubbio.

Restano 90 minuti da giocare e nulla è perduto. Il minimo errore può costare caro in gare così combattute, ma servirà un Catania più lucido in fase realizzativa e propositivo sin dall'inizio per provare a scardinare la difesa del Siena. Stasera intanto un boccone amaro da digerire, dopo una prestazione tutt'altro che negativa.

TABELLINO SIENA-CATANIA 1-0 (Marotta 69')

Robur Siena (4-3-1-2): Pane, Rondanini, Sbraga, Panariello, Iapichino, Cristiani (45′ Bulevardi), Gerli, Vassallo (77′ Damian); Neglia (77′ Solini), Santini (60′ Guberti), Marotta.

Catania (3-5-2): Pisseri, Aya, Tedeschi, Bogdan, Esposito (60′ Barisic), Rizzo (76′ Lodi), Biagianti, Mazzarani (83’ Caccavallo), Porcino (76′ Manneh), Russotto, Ripa (60′ Curiale).