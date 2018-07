Sifi Kondor Volley, Luigi Pulvirenti è il nuovo direttore generale

Novità in casa Sifi Kondor Volley a livello societario. Dopo l'arrivo di Claudio Martinengo nel ruolo di direttore sportivo, Luigi Pulvirenti è infatti il nuovo direttore generale delle biancazzurre. Queste le prime parole di Pulvirenti da neo dirigente del team di serie B femminile

“Sono davvero felice per la volontà di William Munzone di coinvolgermi nel progetto Kondor. E ringrazio un vero e proprio mito del nostro sport, come Nello Greco, per il dialogo e il confronto di questi mesi, per me fonte di arricchimento. Quello della Sifi Kondor prima di essere un progetto sportivo, è un progetto educativo, che si propone di formare le giovani ai valori del rispetto degli altri, della pratica sportiva, dell’impegno concreto nel proprio territorio, della visione della società sportiva come player sociale nella propria comunità. Questo ultimo aspetto per noi è importante tanto quanto quello sportivo, certamente ambizioso, ma che si pone degli obiettivi da realizzare nell’ambito di una pianificazione sostenibile, la cui base è il settore giovanile. Vogliamo coltivare le nostre ambizioni, diventando un punto di riferimento giovanile nell’Italia meridionale. Ma vogliamo farlo da società radicata nel territorio, rappresentativa dello stesso, non per essere una meteora ma per restare al vertice a lungo”.