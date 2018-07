Sottil ritorna a Catania da allenatore: "Conosco bene questa categoria"

Il Catania riparte da Sottil. Un progetto dalla durata triennale per provare a riportare i rossazzurri nelle categorie più importanti del calcio italiano. La stagione appena conclusa ha visto il tecnico, nato a Venaria Reale, protagonista della promozione in cadetteria alla guida del Livorno: "Questa piazza per me significa tanto ed essere allenatore del Catania mi riempie di orgoglio - le prime parole di Sottil da neo tecnico - Ho lasciato Livorno e la serie b, ma il richiamo del Catania è stato troppo forte. La serie c è una categoria difficile, ma che penso di conoscerla abbastanza bene. Faremo una squadra competitiva in sinergia con i dirigenti”.

La gestione degli episodi non ha sorriso a Pisseri e compagni nella passata stagione. Anche per questo motivo Sottil e la dirigenza etnea sono alla ricerca di profili capaci di reggere la pressione in campo e volgere a proprio favore le difficoltà, in una serie C che non fa sconti a nessuno: “Ho in testa di costruire una squadra con un’identità precisa e vincente, ho le idee chiare. Cercheremo i profili giusti per Catania insieme alla società, profili forti anche mentalmente e abituati a vincere e superare le avversità” ha aggiunto Sottil.

MINI RIVOLUZIONE. “Fra giocatori che saranno ceduti e qualche prestito, avremo da fare anche in uscita diverse situazioni. Stiamo già lavorando da tempo per i profili in entrata, andremo a fare un 7-8 cambi" svela l'Ad Pietro Lo Monaco. Piombano le offerte per i pezzi pregiati messi in mostra nel corso del torneo. Tra questi Bogdan e Barisic, ambiti da squadre di categorie superiori: “Bogdan partirà sicuro, Barisic ha alcune situazioni e richieste, vedremo se si concretizzeranno".

L'ossatura del Catania sarà quella composta da alcuni elementi dotati di grande esperienza, come Curiale, Biagianti, Lodi, e altri dalle qualità importanti e pronti ad emergere definitivamente, come Di Grazia e Manneh.

“Il ritiro con il raduno comincerà il 13 - aggiunge Pietro Lo Monaco - e il lunedì sucessivo il lavoro vero e proprio. Avevamo pensato inizialmente di andare fuori, ma poi abbiamo deciso di rimanere qui a Torre del Grifo”

MEMBRI DELLO STAFF. Gianluca Cristaldi l'allenatore in seconda, Bella il preparatore atletico, match analist Salvatore Gentile, preparatore dei portieri Marco Onorati, Colombino il responsabile riabilitazione e recupero infortunati, Argurio confermato nel ruolo di direttore sportivo, così come Mario Marino in quello di responsabile dell'area tecnica