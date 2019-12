Teramo-Catania, probabili formazioni: Di Piazza centravanti, Biagianti in mezzo al campo

Il Catania pronto a cambiare pelle per il secondo match ravvicinato e a pochi giorni dalla delicata sfida di coppa Italia contro il Catanzaro. Le voci sulle vicende societarie continuano ad avvicendarsi, così come gli impegni di campo. La squadra di Lucarelli è attesa dagli ultimi impegni del 2019 senza ancora aver trovato un'identità di gioco nel corso del tempo e senza molte certezze dal punto di vista degli uomini. La cessione di Rossetti al Messina potrebbe essere la prima di una lunga serie nel mercato di gennaio. Restano le difficoltà oggettive nel dover piazzare giocatori sin qui non esaltanti dal punto di vista del rendimento, ma la volontà del club sembra indirizzata in tal senso.

Tra le nuove certezze figura Kevin Biondi, ormai elemento inserito in pianta stabile nel nuovo 4-2-3-1 al quale lavora Lucarelli da un mese a questa parte. Catania e Barisic, dopo la chance contro la Paganese, andranno probabilmente in panchina contro il Teramo per lasciare spazio a Di Molfetta, anche lui tra gli elementi più importanti in questa fase, e Mazzarani a fare da collante tra centrocampo e attacco. In attacco dopo la chance sprecata da Curiale si rivedrà Di Piazza. Difesa ancora una volta composta da Silvestri ed Esposito, possibile anche la variante Noce. In mezzo al campo Biagianti potrebbe affiancare Dall'Oglio.

PROBABILE FORMAZIONE TERAMO-CATANIA

Catania (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Silvestri, Esposito (Noce), Pinto (Marchese), Biagianti, Dall'Oglio, Biondi, Mazzarani, Di Molfetta, Di Piazza