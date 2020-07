Ternana-Catania, probabili formazioni: conferma per Capanni, Biagianti scalpita

Catania a caccia della vittoria in casa della Ternana nella sfida in programma alle ore 20.30 allo stadio Liberati di Terni. L'uscita del bando ha dato speranza fuori dal campo, adesso nel rettangolo verde saranno gli uomini di Lucarelli a provare a conquistare il passaggio del turno, forti anche della vicinanza della piazza etnea, grazie alla raccolta fondi da record in due giorni. Un gesto importante.

Catania

Lucarelli dovrebbe riproporre il collaudato 4-2-3-1. Conferma per Capanni che ha ben impressionato nel match contro la Virtus Francavilla. Biondi sulla corsia opposta. In mezzo al campo potrebbe rivedersi dal primo minuto capitan Biagianti. In porta ancora Martinez.

Ternana

Torna a disposizione Antonio Palumbo dopo aver scontato il turno di squalifica. Il regista prenderà il posto di Aniello Salzano al centro del reparto nevralgico. Mister Gallo potrebbe confermare Diakite e Bergamelli in difesa con Defendi a supporto di Partipilo e Ferrante.

Probabili formazioni Ternana Catania

TERNANA (4-3-1-2) Iannarilli, Parodi, Diakite, Bergamelli, Mammarella, Verna, Palumbo, Salzano, Defendi, Partipilo, Ferrante

CATANIA (4-2-3-1) Martinez, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto, Salandria, Biagianti (Vicente), Capanni, Curcio, Biondi, Curiale