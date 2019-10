Ternana-Catania, probabili formazioni: Silvestri recuperato, Barisic a disposizione

"È un problema di mentalità, deve cambiare l'atteggiamento. La partita con la Ternana è talmente importante che l'allenatore potrebbe stare a casa, perché è semplice da preparare: bisogna scendere in campo per vincerla, pronti a dare tutto ciò che si ha". Con queste parole Camplone avvicina la sfida contro la Ternana, la seconda consecutiva lontano dal "Massimino". Passi in avanti quelli compiuti dalla squadra rossazzurra nella sfida contro la Reggina rispetto ai match precedenti. Miglioramento che non è servito però a portare punti a casa, incrementando la scia negativa di risultati in trasferta.

Un dato che potrebbe iniziare a rivelarsi preoccupante. L'occasione della sfida contro una Ternana attualmente al comando della classifica potrebbe rivelarsi propizia per una possibile scossa. Il tecnico degli etnei non dovrebbe snaturare il modulo avendo anche a disposizione Barisic e Rossetti, rispettivamente convocati, ma ancora senza i 90 minuti sulle gambe. Sarno continua nel lavoro di recupero e l'obiettivo è tornare ad essere a disposizione per la sfida contro il Bari. Discorso analogo quello relativo ad Emanuele Catania.

Chi recupera è invece Silvestri che andrà a fare coppia con Mbende al centro della difesa. Biondi, entrato bene in partita contro la Reggina, potrebbe avere una chance dall'inizio, rilevando uno tra Calapai e Pinto.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-CATANIA

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli, Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella, Paghera,Palumbo, Salzano,Furlan, Partipilo, Ferrante

Catania (4-3-3): Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Biondi (Pinto), Rizzo, Lodi, Welbeck, Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta