Ternana-Catania, probabili formazioni: Silvestri squalificato, torna Esposito

Continua l'emergenza indisponibili in casa Catania. Una notizia poco confortante in vista del match di coppa Italia in programma quest'oggi, 29 gennaio, allo stadio "Liberati" di Terni. La sfida tra Ternana-Catania è il primo di due atti della semifinale di coppa Italia. La competizione è ormai diventata l'obiettivo sportivo più importante visto il rendimento poco convincente dei rossazzurri in campionato. La sensazione è che la Ternana possa fare un turn-over massiccio visto l'ottimo rendimento in campionato. Il tecnico Gallo ha annunciato la possibilità di operare molti cambi.

Da un lato quindi una Ternana atipica, dall'altro un Catania in emergenza. Sarà infatti squalificato Silvestri, mentre in attacco l'assenza di Curiale e la partenza di Di Piazza sollevano incognite sul rendimento della squadra negli ultimi metri di campo. In vista della sfida di coppa, Lucarelli potrebbe ancora riproporre Barisic nel ruolo di centravanti. L'unica certezza è data dal modulo che dovrebbe ancora essere il 4-2-3-1 dopo la parentesi contro la Viterbese. Esposito è pronto a rientrare tra i titolari e fare coppia con Mbende. Calapai e Pinto sugli esterni. In mezzo al campo Salandria non dovrebbe ancora avere i 90 minuti, Vicente ha invece messo minuti nelle gambe controm l'Avellino, però potrebbe vedersi ancora Rizzo, sempre al centro di voci di mercato. Curcio e Sarno sono le variabili impazzite in attacco. Biondi e Di Molfetta sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-CATANIA

Ternana (4-3-2-1) Tozzo, Nesta, Diakite, Bergamelli, Celli, Defendi, Proietti, Damian, Furlan, Torromino, Ferrante

Catania (4-2-3-1) Furlan, Calapai, Mbende, Esposito, Pinto, Biagianti, Rizzo (Vicente), Biondi, Di Molfetta, Sarno, Barisic (Curcio)