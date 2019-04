Tokyo 2020, a Catania le qualificazioni per la pallavolo femminile

La Sicilia torna protagonista nel panorama pallavolistico internazionale. Catania ospiterà, dal 2 al 4 agosto, uno dei sei gironi intercontinentale di qualificazione – settore femminile – ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il Consiglio federale, che ha investito notevolmente sull’evento che riporterà quattro anni dopo al PalaCatania la nazionale femminile vice campione del mondo. L’organizzazione è stata affidata al Comitato regionale della Fipav, con l’organizzazione esecutiva del Comitato Territoriale di Catania. A contendere il posto che porterebbe le azzurre con un anno d’anticipo in Giappone saranno Kenya, Belgio e Olanda.

Le sensazioni

Giuseppe Manfredi è il vice presidente nazionale della Federvolley, ma è anche stato commissario regionale per un anno e mezzo, prima delle elezioni dello scorso giugno. “La Federazione – rivela il dirigente federale - ha fatto investimenti notevoli in termini economici e di risorse. Ci teniamo a giocarci la chance della qualificazione alle Olimpiadi in casa e di giocarcela al meglio delle nostre possibilità. Il fatto di giocare in casa non deve però farci cullare. L’Olanda, ricordo, è una signora squadra, è sopra di noi nel ranking mondiale. Contro il Belgio agli Europei abbiamo perso e non sarà certo facile. Bisogna prepararsi all’evento dal punto di vista tecnico nel migliore dei modi. Dobbiamo farci trovare pronti. La qualificazione ad agosto ci consentirebbe di programmare la partecipazione alle Olimpiadi con largo anticipo”. Davide Anzalone coordinerà il comitato organizzatore locale. Impegno massimo già da diverse settimane insieme con il presidente del Ct Catania, Giuseppe Gambero. “Stiamo allestendo – spiega il consigliere nazionale Davide Anzalone - diverse iniziative promozionali per le società. Spero nella presenza di tanti bambini in tribuna. Dobbiamo far vedere quanto sia bello questo sport. Che deve essere uno spot del volley non solo femminile. L’obiettivo è farli innamorare e arricchire le nostre palestre del loro entusiasmo e dell’amore per questo sport. Sono fiducioso della risposta dei nostri tesserati, l’Italvolley femminile merita il sold out”.

Il calendario

L’Italia di Mazzanti giocherà ogni giorno alle 21. La prima avversaria sarà il Kenya, poi affronterà il Belgio e, infine, in quella che potrebbe rivelarsi la sfida decisiva all’Olanda. Il 2 agosto, alle 18, s’inaugurerà il girone di qualificazione con il confronto tra Belgio e Olanda dal quale emergeranno le prime indicazione. Le orange, il giorno successivo, affronteranno il Kenya. Africane in campo anche nell’ultima giornata contro il Belgio.

Le iniziative per la società

Da stamani si entra nella fase operativa. Lanciata la campagna promozionale riservata alle società pallavolistiche non solo siciliane per favorire la grande partecipazione di pubblico. Ecco il dettaglio operativo: per usufruirne è possibile accedere all'indirizzo http://biglietteriacatania.portalefipav.net/biglietteria.asp da cui è attivo il portale di acquisto riservato esclusivamente alle Società federali, le quali, previo inserimento delle credenziali di accesso al Portalefipav.net, potranno perfezionare l’acquisto accedendo alle promozioni attive, indicando necessariamente i dati del dirigente o di altra persona incaricata al ritiro dei biglietti. Per le società che non utilizzano il Portale Fipav è necessario contattare l'indirizzo mail ticketing@fipavcatania.it. Prezzi speciali per tesserati grandi e piccoli. Le promozioni attive sono valide fino ad esaurimento delle quantità disponibili e l’acquisto deve essere perfezionato entro il 20 Maggio p.v., tramite carta di credito. Disponibili 1500 biglietti al giorno in gradinata numerata, mentre in tribuna numerata saranno disponibili 200 biglietti il 2 agosto, 390 il 3 agosto e sempre 390 il 4 agosto nella giornata finale.