Un "calcio" al Coronavirus: via al triangolare per i ragazzi del quarto Municipio

Il consigliere del quarto Municipio Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle, ha acquistato di propria tasca delle pettorine identificative che permetteranno ai ragazzi della zona di disputare un triangolare di calcio a cinque, denominato "Cuore Caldo" proprio per dare un segnale di speranza dopo la dure restrizioni imposte dal Coronavirus.

Si tratta di un torneo di calcio a 5 che si svolgerà da oggi fino al 13 di agosto in un campetto di Trappeto nord, la cui partecipazione è riservata a ragazzi dai 5 ai 15 anni. "E' stato pensato -spiega il consigliere Ragusa - per dare un segnale di ripartenza attraverso lo sport. Il centro di aggregazione che ha reso possibile tutto questo è 'Punto e a capo', in via Galermo, finanziato dalla legge 285/97 e gestito dalla cooperativa Marianella García, in convenzione con il Comune di Catania".