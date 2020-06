Torre del Grifo e la ripartenza lenta: dal 22 giugno struttura accoglierà il pubblico

Torre del Grifo riparte. Una ripartenza lenta. Prima gli allenamenti individuali dei calciatori, avviati in data 15 giugno, a differenza di altre realtà come Bari che ha ripreso in data 8 giugno. Ora la restante parte della struttura. Altre palestre della città etnea hanno ripreso già dal 25 maggio. Torre del Grifo si appresta adesso a tornare alla normalità. Dal 22 giugno in poi in via Magenta inizia l’attività alla luce delle nuove norme anti Covid-19. “L'accesso alle attività piscina e palestra sarà limitato e subordinato alla presentazione del certificato medico qualora fosse scaduto e alla prenotazione con cadenza settimanale che deve avvenire esclusivamente attraverso il nostro sito internet” si legge nella comunicazione ufficiale.

CataniaToday ha sentito telefonicamente il segretario provinciale della Fisascat Cisl, Rita Ponzo, per un aggiornamento della situazione relativa agli stipendi dei lavoratori. “Sono state date rassicurazioni, questo è quanto è stato raccolto dopo l’ultima riunione”. “Azienda sta cercando di pagare professionisti e partite iva in prima battuta, subito dopo cercherà di mettere tutto nella normalità dei pagamenti”. “Agonistica è partita subito, il commerciale ripartirà pure, - precisa Rita Ponzo - per il centro Spa forse non ci sono le condizioni strutturali per mantenere le misure di protezione”

Questo il comunicato apparso nella pagina ufficiale di Torre del Grifo Village:

“Abbiamo il piacere di informarvi che dal 22/06/2020 Torre del Grifo Village riaprirà dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Cosa ripartirà dal 22/06/2020: segreteria polifunzionale dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedi’ al venerdi’; centro medico: dalle 9:30 alle 20:00 dal lunedi al venerdi. Cosa ripartirà dal 25/06/2020: area fitness: solo sala attrezzi, previa prenotazione, con una permanenza massima di 50 minuti e di 15 minuti nello spogliatoio. Cosa ripartirà dal 29/06/2020: area piscina: ripartiranno i corsi di acqua fun, perfezionamento adulti, perfezionamento ragazzi (13-17 anni), nuoto libero e nuoto libero di perfezionamento, tutti previa prenotazione. Cosa non ripartirà: Riprenderanno a settembre i corsi di scuola nuoto 3-12 anni, apprendimento , evergreen, jujitsu, danza e scherma. Il centro benessere resterà momentaneamente chiuso”