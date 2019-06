Trapani-Catania, probabili formazioni: Lodi dal primo minuto, Curiale insidia Marotta

Appuntamento con la storia o epilogo anonimo. La stagione del Catania passa dai 90 minuti del "Provinciale" di Trapani. Gli uomini di Sottil per accedere all'ultimo turno playoff hanno a disposizione un solo risultato: la vittoria. La doppia rete di Lodi nella sfida di andata ha permesso di mantenere vive le speranze di un passaggio del turno. Servirà però una partita importante al cospetto di un Trapani capitanato dal direttore d'orchestra Vincenzo Italiano. La squadra siciliana è apparsa molto organizzata dal punto di vista del gioco al cospetto di alcune individualità di spicco in casa rossazzurra.

Lodi dovrebbe riprendersi una maglia dal primo minuto per provare a tenere in mano un pallino del gioco mai avuto nel match d'andata. In difesa resta invece aperto il ballottaggio tra Marchese e Baraye, con il primo leggermente favorito, vista anche l'uscita dal campo in barella di Baraye contro il Trapani. Torna dalla squalifica Curiale che si candida per una maglia dal primo minuto al fianco di Sarno e Di Piazza. L'escluso sarebbe Marotta.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI-CATANIA

Trapani (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Scognamillo, Mulè, Franco, Aloi, Taugourdeau, Corapi, Tulli, Evacuo, Ferretti

Catania (4-3-1-2): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese (Baraye), Rizzo, Lodi, Biagianti, Sarno; Di Piazza, Curiale (Marotta)