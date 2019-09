Italia under 21 a Torre del Grifo: "Il Calcio Catania ci ha accolto benissimo"

L'Italia under 21 sbarca a Catania e si appresta a vivere gli ultimi giorni di allenamento in vista della sfida amichevole contro la Moldavia in programma allo stadio "Massimino" venerdì 6 settembre, ore 18.30. Amichevole che precede la sfida di qualificazione agli Europei under 21 che si disputerà qualche giorno dopo, martedì 10 settembre, a Castel di Sangro, provincia di Aquila, e vedrà di fronte Italia e Lussemburgo.

"Questo centro è bellissimo, soddisfa tutte le nostre esigenze: strutture di questo livello non ce ne sono tante e siamo molto felici di essere qui - ha dichiarato il tecnico degli azzurrini, Paolo Nicolato, dopo l'accoglienza ricevuta a Torre del Grifo". "Siamo stati accolti benissimo dal Calcio Catania - ha continuato - e siamo venuti molto volentieri perché sapevamo cosa avremmo trovato: non è la prima volta che le nostre Nazionali frequentano Torre del Grifo e questa città, quando veniamo in queste zone respiriamo sempre un grande entusiasmo nei nostri confronti. I ragazzi stanno bene e siamo davvero contenti”. L'Italia ha scolto la prima delle otto sedute d’allenamento che condurranno all'amichevole con la Moldavia. La delegazione azzurra è stata accolta cordialmente dal patron degli etnei, Pulvirenti.