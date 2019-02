Vibonese-Catania, probabili formazioni: Marchese e Sarno le novità

Il Catania riparte dopo una campagna acquisti importante. Le vicissitudini di inizio campionato, con tante gare ravvicinate e l'inizio tardivo per via della diatriba sul format del torneo di serie B sono ormai un lontano ricordo. La squadra di Sottil ha il compito di trovare continuità di risulltati e vittorie, cercando di raggiungere il salto di qualità utile per ridurre la distanza dalla Juve Stabia e tentare di acciuffare la promozione diretta.

I nuovi acquisti Sarno e Di Piazza sono chiamati a dare qualità e forza offensiva alla squadra. In attesa del recupero di Marotta e dopo la cessione di Barisic gli uomini in lizza per completare il tridente sono Manneh o Curiale. Marchese, reintegrato in lista, si gioca una maglia dal primo minuto con Baraye e parte in netto vantaggio nel ballottaggio. A centrocampo Rizzo è fuori causa: il titolare sarà Carriero. Confermata la coppia Aya-Silvestri in difesa.

VIBONESE CATANIA PROBABILE FORMNAZIONE

Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese, Lodi, Biagianti, Carriero, Sarno, Curiale, Di Piazza