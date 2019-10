Vibonese-Catania, probabili formazioni: Mbende in dubbio, Biagianti non ha i 90 minuti

Nuova partita in trasferta per il Catania dopo una settimana caratterizzata dalle vicende extracampo. La squadra di Camplone avrà a disposizione anche Bucolo e Biagianti, non Marchese, che non figura tra i convocati. I due centrocampisti non hanno ancora il ritmo partita, probabile infatti per uno dei due, più chance per Biagianti, uno spezzone di gara. La squadra rossazzurra dovrà essere brava a isolare il clima che contorna la piazza calcistica etnea in questa fase e concentrarsi sul campo.

Dovrà soprattutto invertire il trend poco felice lontano dal "Massimino". Un campionato di vertice infatti presuppone anche un rendimento di livello in trasferta. Camplone per farlo dovrebbe ancora una volta affidarsi al suo 4-3-3. Il dubbio più grande è in difesa dove Mbende è in forte dubbio, il tecnico scioglierà il dilemma soltanto in prossimità del match, infatti il giocatore non è al meglio. Pronto Noce per rimpazzare il gigante camerunense. Tra i convocati figura anche il recuperato Emanuele Catania, pronto a subentrare a gara in corso.

Mazzarani sarà ancora una volta il vero pilastro della squadra in questa fase della stagione. Un vero jolly per il tecnico degli etnei, utilizzabile sia a centrocampo che in zona offensiva. L'esperimento Curiale Di Piazza contemporaneamente in campo potrebbe poi essere riproposto anche contro la Vibonese, da capire se per uno spezzone di gara o dall'inizio.

PROBABILE FORMAZIONE VIBONESE-CATANIA

Catania 4-3-3: Furlan, Calapai, Noce, Silvestri, Pinto, Welbeck, Lodi, Mazzarani (Biagianti), Di Piazza (Mazzarani), Curiale, Rossetti (Barisic)