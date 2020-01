Virtus Francavilla-Catania, le pagelle: Barisic evanescente, Furlan salva risultato

Ecco le pagelle di Virtus Francavilla-Catania. Finisce 0-0 la gara dello stadio "Giovanni Paolo II".

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi, Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Sparandeo; Vazquez, Perez.

Catania (4-2-3-1): Furlan 7, Calapai 6, Silvestri 6, Esposito 6, Pinto 5, Rizzo 6, Dall’Oglio 5,5, Barisic 5, Di Molfetta 6, Biondi 5,5 (Sarno 6), Di Piazza 5 (Curiale s.v.)

MiglioriToday. Furlan. Reattivo e sicuro, autore di tre interventi di pregevole fattura che tengono in vita il Catania soprattutto nel secondo tempo e fissano il punteggio finale sullo 0-0, scongiurando l'ennesima sconfitta esterna in campionato.

Di Molfetta. Il più vivace in zona offensiva tra gli etnei. Nel primo tempo ha l'occasione per far male dalle parti di Poluzzi, ma si fa ipnotizzare dall'estremo difensore dei padroni di casa. Manca solo la conclusione finale, buona invece la prova nel complesso.

PeggioriToday. Barisic. Ha l'occasione per far male nel primo tempo, ma il suo diagonale è impreciso. Nella ripresa si mimetizza tra le maglie avversarie e sbaglia gli appoggi più semplici.

Di Piazza. Prova senza gloria del centravanti degli etnei. Cala con il passare dei minuti e viene sostituito.