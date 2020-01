Catania, pari in casa della Virtus Francavilla: Furlan salva gli etnei

Il Catania torna a disputare una gara di campionato, ma l'attenzione è rivolta inevitabilmente a quanto sta accadendo fuori dal rettangolo verde. La squadra di Lucarelli non riesce a far drizzare le antenne sulle vicende di campo, dopo un primo tempo tatticamente ordinato, infatti, alla lunga lascia spazio alle iniziative dei padroni di casa e grazie a Furlan, in giornata di grazia, la squadra etnea porta a casa un punto. Uno 0-0 guadagnato per quanto visto nella seconda frazione.

Il miglior Catania è sicuramente nel primo tempo. Gli etnei infatti provano a tenere il pallino del gioco nella prima frazione, la Virtus Francavilla si difende invece con ordine e quando riparte fa male, soprattutto con le sortite offensive di un ispiratissimo Perez. Decisivi i due portieri nei primi 45 minuti. Prima Furlan e poi Poluzzi, in risposta dopo una conclusione quasi a botta sicura di Di Molfetta, sono i veri protagonisti della prima frazione. La squadra di Lucarelli ai punti crea qualcosa in più, ghiotta anche l'occasione capitatat sui piedi di Barisic, e cerca di fare la partita e mantenere il pallino del gioco, ma i padroni di casa rispondono in ripartenza e non subiscono passivamente l'iniziativa degli etnei.

Il secondo tempo vede i padroni di casa salire di tono e il Catania piano piano sparire. Perez si rende ancora pericoloso e ci vuole un super Furlan per tenere il risultato sul punteggio di 0-0. Alla lunga l'attacco rossazzurro si rende evanescente e Barisic e Di Piazza escono dai radar. I tentativi dei padroni di casa, che provano il forcing per portare a casa la vittoria, si rivelano inefficaci. Il risultato finale di 0-0 è lo specchio di una partita caratterizzata dagli interventi degli estremi difensori e dall'equilibrio complessivo.

TABELLINO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello (70′ Nunzella), Caporale; Albertini, Mastropietro (94′ Marozzi), Zenuni (79′ Bovo), Risolo (70′ Di Cosmo), Sparandeo; Vazquez, Perez

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio (76′ Biagianti); Barisic, Di Molfetta (88′ Manneh), Biondi (62′ Sarno); Di Piazza (88′ Curiale).