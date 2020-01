Viterbese-Catania, le pagelle: Sarno non brilla, difesa disattenta

Ecco le pagelle di Viterbese-Catania. Gli etnei capitolano per 2 a 0 e tornano a mostrarsi una squadra fragile. A segno nei minuti finali per i padroni di casa Bensaja e Molinaro.

Viterbese (3-5-2): Pini; Bianchi (61′ Urso), Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Bezziccheri (45′ Molinaro), Besea (45′ Sibilia), Errico; Tounkara (75′ Culina), Bunino (60′ Simonelli)

Catania (3-5-2): Furlan 6, Mbende 5,5, Biagianti 6, Marchese 5,5, Calapai 5,5 (83′ Di Molfetta s.v.), Biondi 5 (45′ Salandria 6), Vicente 6 (74′ Rizzos.v.), Mazzarani 5,5, Pinto 6 (83′ Manneh), Sarno 5,5 (58′ Curcio 5,5), Barisic 5

MiglioriToday. Biagianti. Prova a guidare il reparto arretrato per tutta la gara e ci riesce fino ai minuti finali, dove un episodio condanna la squadra etnea, prima del conseguente raddoppio dei padroni di casa, con la squadra di Lucarelli sbilanciata in avanti. Ultimo ad arrendersi.

PeggioriToday. Barisic. Ha il compito di reggere il peso dell'attacco, sostituendo l'infortunato Curiale, ma stecca clamorosamente il compito. Evanescente.

Sarno. Non brilla e non si accende a differenza dell'ultima gara. Sembra non avere ancora nelle gambe due partite consecutive di livello. Un giocatore da gestire.