Catania, quinto ko stagionale in trasferta e primo tempo da dimenticare

Prova opaca quella offerta dal Catania sul campo della Viterbese. Padroni di casa superiori sul piano agonistico e del gioco nel primo tempo. Poche le idee e il mordente degli uomini di Sottil nella frazione iniziale. Al ritorno dagli spogliatoi il tecnico prova a ridisegnare la squadra, inserendo prima Sarno e poi Brodic. Un tentativo rivelatosi vano di invertire le sorti del match che si chiude sul 2-0 grazie alla doppietta di Polidori. La classifica dice ora che il Catania è quarto. Un piazzamento non favorevolissimo in ottica playoff.

LE PAGELLE

La statistica che preoccupa è lo 0 nella casella dei tiri in porta del primo tempo. Un dato che denota da un lato l'approccio sbagliato al match, dall'altro la scarsa confidenza con le gare in trasferta. Quello di Viterbo è infatti il quinto ko stagionale. Un andamento quello lontano dalle mura amiche da squadra non di vertice. A questo aggiungiamo la scarsa vena realizzativa degli attaccanti che continuano a non convincere. In settimana Lo Monaco ha detto a chiare lettere di attenderli per provare a fare il salto di qualità. Salto di qualità neanche minimamente sfiorato sul campo della Viterbese.

TABELLINO VITERBESE-CATANIA 2-0

Viterbese (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; De Giorgi (90′ Coda), Baldassin, Damiani (90′ Palermo), Tsonev (61′ Cenciarelli), Mignanelli; Polidori (72′ Zerbin), Vandeputte (72′ Bismark)

Catania (4-3-3): Pisseri, Aya, Silvestri, Esposito (40′ Carriero), Baraye, Lodi, Biagianti (72′ Angiulli), Rizzo (45′ Sarno); Manneh (63′ Brodic), Marotta, Di Piazza (63′ Curiale)