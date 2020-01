Il Catania cade nel finale contro la Viterbese: poche idee, attacco spuntato

Tanto equilibrio, poche occasioni da rete. Viterbese e Catania non è uno spot per il bel calcio, ma indice della nuova fisionomia presa dalla squadra di Lucarelli. Combattiva, energica e tarata per una categoria come la serie C, ma con evidenti limiti di rosa in questo momento. Le squalifiche in difesa hanno costretto il tecnico livornese ad utilizzare Biagianti e Marchese nel ruolo di difensori. In attacco, l'assenza di Curiale e la partenza di Di Piazza, hanno ridotto le scelte all'osso, portando all'impiego di Barisic nel ruolo di terminale offensivo. Sarno, dopo l'ottima prova disputata contro l'Avellino, cala nel rendimento: la sensazione è quella che il giocatore vada gestito, prima di riuscire a giocare più partite consecutive di livello.

La nota positiva è l'esordio di Salandria e la partenza tra i titolari di Vicente. Tasselli nuovi su cui appoggiarsi in vista della gara di andata contro la Ternana prevista mercoledì 29 gennaio. I rossazzurri arrivano con tante incognite, ma con un assetto improntato all'equilibrio, quello che Lucarelli ha cercato di dare alla squadra. Potrebbe da solo non essere sufficiente, dipenderà molto anche dall'entità e dalla forza dell'avversario. Le lacune negli ultimi sedici metri di gioco restano e l'assenza di Curiale non lascia dormire sofgni tranquilli in tal senso.

Il copione della gara disputata contro la Viterbese è quello di un sostanziale equilibrio. Squadre a specchio con il 3-5-2 e assenze da una parte e dall'altra. Poche, pochissime occasioni, con i padroni di casa leggermente più convincenti ai punti, ma capaci di venire a capo del match soltanto nei minuti finali nel corso di un'azione discussa e trasformata in rete dal tap-in rocambolesco e beffardo di Molinaro. La squadra etnea è costretta a scoprirsi, Mbende fa addirittura il centravanti, e gli uomini di Antonio Calabro ne approfittano per colpire in contropiede, fissando con Bensaja il punteggio definitivo sul 2-0. Doccia fredda per il Catania e testa all'appuntamento stagionale più importante, la prima delle due sfide contro la Ternana.

VITERBESE-CATANIA 2-0 (82' Molinaro, Bensaja 87')

Viterbese 3-5-2: Pini; Bianchi (61′ Urso), Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Bezziccheri (45′ Molinaro), Besea (45′ Sibilia), Errico; Tounkara (75′ Culina), Bunino (60′ Simonelli)

Catania (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Marchese; Calapai (83′ Di Molfetta), Biondi (45′ Salandria), Vicente (74′ Rizzo), Mazzarani, Pinto (83′ Manneh); Sarno (58′ Curcio), Barisic.

Ammoniti: Biondi, Curcio, Baschirotto