Viterbese-Catania, probabili formazioni: Calapai indisponibile, conferma per Manneh

Il Catania in trasferta a Viterbo per provare a non perdere terreno dalla vetta e rosicchiare magari qualche punticino alle dirette concorrenti. Sottil ritorna al 4-3-3, modulo più congeniale alla struttura della squadra, come ribadito anche da Lo Monaco in settimana. In attesa di Sarno è Manneh che andrà ancora una volta ad occupare la corsia esterna da una parte, con Marotta sul versante opposto. Di Piazza avanti nel ballottaggio con Curiale per completare il reparto offensivo.

Le notizie meno confortanti dall'infermeria arrivano dal reparto arretrato, dove Calapai è ai box dopo l'infortunio rimediato contro la Paganese. Alla lista si aggiunge Ciancio. Toccherà quindi scendere in campo ad uno tra Esposito e Marchese, con Aya, non al meglio, che dovrebbe comunque fare gli staordinari. Tra i convocati si rivede Rizzo in lizza per una maglia dal primo minuto a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE-CATANIA

Viterbese (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini, De Giorgi, Baldassin, Palermo, Cenciarelli, Mignanelli; Polidori, Pacilli

Catania (4-3-3): Pisseri; Aya, Silvestri, Esposito, Baraye, Biagianti, Lodi, Carriero, Manneh, Di Piazza, Marotta.