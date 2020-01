Viterbese-Catania, probabili formazioni: emergenza in difesa, Sarno scalpita

Un sorriso nel bel mezzo di una tempesta quello degli uomini di Lucarelli nella sfida contro l'Avellino. Gli uomini a disposizione, guidati sapientemente dal tecnico dei rossazzurri, sono riusciti a sfornare una prestazione di orgoglio e contenuti tecnici e tattici. Le lacune nella rosa degli etnei restano però ancora evidenti, così come la situazione fuori dal campo vive una fase di stallo che di certo non aiuta la tifoseria a dormire sogni tranquilli in vista del futuro.

In vista della trasferta contro la Viterbese arrivano anche la squalifiche a rendere irto il percorso. Squalifiche concentrate tutte nel reparto arretrato, saranno infatti assenti Silvestri ed Esposito. Non è escluso quindi che l'allenatore livornese opti per una difesa a tre, rispolverando l'assetto tattico visto nelle battute finale della gara contro gli irpini. Emergenza anche in casa Viterbese. Lo schieramento della squadra laziale dovrebbe essere il 3-5-2, fatto di tanto agonismo e aggressione alta degli avversari.

Il Catania ha ufficializzato Salandria, ma difficile il giocatore vada in campo per il match del fine settimana. Biagianti e Marchese pronti a dare manforte nel pacchetto arretrato o almeno uno dei due. In mezzo al campo Rizzo dovrebbe ancora scendere dal primo minuto e potrebbe essere la sua ultima gara in rossazzurro. In attacco recuperato Curiale, Sarno arma da sfoderare in corsa, ma non è escluso un suo impiego dall'inizio.

PROBABILE FORMAZIONE VITERBESE-CATANIA

Catania: Furlan, Calapai, Mbende, Marchese, Pinto, Rizzo, Biagianti, Biondi, Curcio, Di Molfetta, Curiale (Sarno)