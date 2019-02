Viterbese-Catania, le pagelle: si salva solo Sarno, involuzione Pisseri

Peggior primo tempo stagionale quello offerto dalla squadra rossazzurra. Nel secondo tempo ci prova Sarno a dare vivacità alla manovra offensiva. Errore dell'estremo difensore degli etnei in occasione del primo gol siglato da Polidori: uscita bassa dai pali non irreprensibile. Conclusione di Brodic nel finale, ma poco per impensierire Valentini