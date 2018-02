Volley Catania per la continuità, trasferta contro Bolzano

Altra sfida ad altà intensita per Messaggerie Bacco Catania. Nessuna sosta e prossima tappa da affrontare sabato 17 febbraio alle 18:00 per le squadre che partecipano al campionato UnipolSai 17/18 di volley A2 maschile.

Nella terza giornata di andata di Pool C l’appuntamento per i rossazzurri è con una trasferta al PalaRiesa di Bolzano contro gli altoatesini di Mosca Bruno Bolzano. Rossazzurri e biancoblù hanno unico obiettivo: fare punti. Bolzano, arriva da una sconfitta bruciante contro MaterdominiVolley, mentre Volley Catania ha alle spalle una vittoria contro Lagonegro della quale si respira ancora l’odore.

L’attesa è dunque tanta. Oggi per gli etnei ultima sessione di allenamento indoor, poi in serata la partenza alla volta di Treviso. Tra gli avversari una conoscenza siciliana, il palleggiatore Davide Quartarone. “I ragazzi in queste ore si stanno riprendendo soprattutto dall’ultima partita – spiega mister Gianpietro Rigano – e si stanno mettendo nel mood della battaglia. Domenica abbiamo dimostrato il nostro valore, ma deve essere chiaro per tutti che questo campionato non concede regali. Che siamo bravi lo possiamo dimostrare solamente attaccandoci a qualsiasi pallone, mettendo in campo quell’equilibrio ritrovato negli ultimi match.”