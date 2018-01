Volley Catania cerca riscatto tra le mura amiche, sfida contro Reggio Emilia

Dopo la sconfitta rimediata in casa della capolista, Scarabeo Roma, nell'ottava giornata di ritorno della regular season, Messaggerie Bacco Catania cerca il riscatto nel prossimo match che si disputerà tra le mura amiche. Al Palacatania arriverà infatti la Conad Reggio Emilia, sfida in programma domenica 7 gennaio.

“Riempite il PalaCatania e siate al nostro fianco nella partita di domenica”: questo l'appello lanciato dai rossazzurri per l’ultimo match della prima fase del Campionato di volley maschile UnipolSai 17/18. La società chiama così a raccolta la città e per farlo annuncia un ingresso per tutti al prezzo speciale di 2 euro. La promozione è valida soltanto acquistando il biglietto al botteghino del PalaCatania

“Nella partita del 30 dicembre, i mille che hanno riempito il PalaCatania, alla fine si sono alzati in piedi, erano incontenibili e hanno incitato i ragazzi fino all’ultimo punto”, è il ricordo del presidente Natale Aiello che punta molto al match di domenica prossima per continuare il cammino verso la permanenza in serie A.

“Per questo abbiamo deciso il prezzo a sostegno, per fare avvicinare tutti, anche quelli che la pallavolo sono indecisi se vederla o meno. Questi ragazzi, il calore e il tifo se li meritano tutti” ha aggiunto Aiello.

“Il palazzetto è grande e domenica abbiamo bisogno di vederlo e sentirlo pieno. Abbiamo bisogno di sentire la città vicina e chi verrà domenica assisterà ad un vero spettacolo”.

Mancano tre giornate alla chiusura della regular season. I giochi stanno dunque per chiudersi per la definizione delle tre pool playout, salvezza e playoff. In questo momento, in classifica Conad Reggio Emilia si trova subito sopra Catania, in posizione numero 8 con due punti in più: 23 contro 21.