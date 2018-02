Volley Catania contro Lagonegro: al Palacatania la seconda giornata della Pool C

Seconda gara di Pool C per Volley Catania. Il fischio d’inizio è fissato per le 19:30, ma le porte del PalaCatania, domenica 11 febbraio, si apriranno un’ora prima per accogliere il pubblico che assisterà al match contro Geosat Geovertical Lagonegro.

Dodici i punti in classifica per Lagonegro, sette quelli rossazzurri, ma Volley Catania ha due partite in più da giocare rispetto ai calabresi, reduci da un 3-1 su Materdomini Volley. I rossazzurri dopo avere metabolizzato il 3-2 subito a Taviano, all’esordio in Pool C, hanno ripreso la routine di studio e allenamenti e mister Gianpietro Rigano, ha la ricetta giusta per la partita di domani: “Dobbiamo lottare con forza fisica e determinazione. Noi tutti abbiamo bisogno dell’energia dei ragazzi in campo, loro della nostra lucidità, ma tutti insieme abbiamo bisogno della forza del pubblico”.

Per questo la Società ha previsto un miniabbonamento promozionale da 10 euro, valido per tutte e quattro le partite casalinghe della Pool C. Inoltre, il biglietto singolo, posto unico, verrà venduto a 3 euro. Rimangono validi gli abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione.

L'AVVERSARIO. Lagonegro, alla luce dell’analisi del secondo allenatore, Mauro Puleo, ha due punte di diamante, Sam Holt e Danail Mulushev, americano classe ’93. Il primo, arrivato a metà stagione ha risolto tanti dei problemi della squadra, bulgaro con presenza nella sua nazionale, il secondo, ha sempre messo a frutto la sua grande esperienza nel suo ruolo di opposto.

Tra le fila calabresi anche un catanese, Peppe Boscaini, lo schiacciatore che con Rigano ha giocato nella stagione 11/12 conquistando per il Messina una promozione dalla B2 alla B1. La potenza d’attacco di Lagonegro non è da prendere alla leggera con un’efficienza totale di 25%, che si alza fino al 27% dopo la ricezione, dato che si lega a quello del contrattacco 22%. Performance di rilievo anche in battuta dove il dato raggiunge il 43%.