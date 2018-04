Volley Catania, esonerato il tecnico Rigano: fatale il ko in gara uno

Messaggerie Bacco Catania ha sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra, Gianpietro Rigano. Già dagli allenamenti di ieri al PalaCatania la squadra è stata affidata temporaneamente alla guida del secondo allenatore Mauro Puleo, che verrà coadiuvato dal direttore sportivo, Piero D’Angelo. La scelta della società di un cambio nello staff tecnico è stata fatta

all’indomani della sconfitta in Gara 1 dei Play Out del campionato di Serie A 2 UnipolSai 17/18, contro il Club Italia e in vista del prossimo incontro, fissato per domenica 15 aprile alle 16:00. "E’ una decisione dolorosa, ma necessaria – spiega il presidente Natale Aiello - perché viviamo un momento difficile e bisogna reagire dando innanzitutto una scossa alla squadra, che sembra vivere uno stato di torpore dal quale non riesce ad uscire. Rigano è una persona meravigliosa e la nostra storia comune non si conclude qui".

Gianpietro Rigano rimane parte della famiglia Volley Catania: tutta la squadra, lo staff societario e tecnico ringrazia infatti dopo il congedo i successi sportivi conseguiti in questi anni. Rigano, originario di Santa Teresa Riva (Messina), catanese d’adozione, è l’allenatore che ha firmato la storica promozione in serie A di Messaggerie Bacco Catania, un successo tecnico e societario che sarà sempre alla base del legame inscindibile che si è creato.