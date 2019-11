Volley Catania perde in casa contro Vitamì Barcellona Messina

È arrivata la terza sconfitta, la seconda tra le mura amiche del palazzetto di Piazza Spedini, dove i ragazzi rossazzurri hanno giocato contro Vitamì Barcellona Messina, perdendo 3 a 0 (17-25, 16-25, 16-25). Una sconfitta che brucia più delle altre però, per via di una prestazione assolutamente al di sotto delle proprie potenzialità. Dopo una partenza eccezionale nel primo set che vedeva i rossazzurri avanti per 6 punti a 0, gli ospiti hanno recuperato fino a vincere il primo parziale. Subito il contraccolpo psicologico: i ragazzi di mister Davide Giuffrida non sono più entrati in partita, subendo i colpi degli avversari. Mister Giuffrida, molto amareggiato, a fine partita. “Siamo consapevoli che il nostro sarà un campionato difficile. Sono molto dispiaciuto - ha detto a fine incontro -più che per la sconfitta che ci può stare, per la prova incolore dei miei ragazzi che non sono sicuramente quelli visti stasera”. “Facciamoci un bagno di umiltà – conclude Giuffrida – e ripartiamo da qui, carichi e con voglia di dimostrare che possiamo ottenere dei validi risultati”. Adesso l’appuntamento è il 16 novembre quando Volley Catania giocherà in trasferta a Palermo contro Pharmap Saber Palermo.