Volley Catania, la strada verso la salvezza passa dalla Pool C

Serviva un'impresa. Alla fine non è arrivata in casa del Siena, una delle compagini più attrezzate del girone bianco. Una sconfitta per 3-0 che catapulta Messaggerie Bacco Catania alla Pool C. Passa da qui l'ultima fase della stagione dei ragazzi allenati da coach Rigano che dovranno difendere la serie A2, riconquistata lo scorso anno dopo una lunga attesa.

FORMULA DELLA POOL C. Il girone sarà composto da sfide di andata e ritorno e al termine del calendario le prime due classificate andranno a giocare una gara di spareggio contro le ultime due classificate della Pool B, rispettivamente la settima e l'ottava classificata. Le vincenti di questo spareggio otterranno la salvezza, le due squadre perdenti invece dovranno passare dai playout. Stesso destino toccherà alle squadre dal terzo al sesto posto della Pool C.

Sette squadre quindi in totale quelle che affronteranno i playout: le tre perdenti, al termine delle sfide selezionate secondo una classica griglia in stile beach volley (quindi prima contro sesta e così via), retrocederanno in serie B. Destino opposto e quindi permanenza in A2 per le altre tre compagini. L'unica squadra a retrocedere senza nemmeno passare dai playout è la settima classificata della Pool C.

Le gare della Pool C si disputeranno nell'arco di tempo che va dal 4 febbraio al 25 marzo. L'esordio per i rossazzurri sarà lontano dalle mure amiche, in casa del Taviano.