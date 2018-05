Volley Catania ripescato in serie A, decisiva la riforma varata dalla Lega Pallavolo

Volley Catania in serie A.anche nella prossima stagione. L’Assemblea della Lega Pallavolo Serie A ha ribaltato l'esito maturato sul campo, aumentando il numero di club nella serie A2 per la prossima stagione, con 4 squadre in più rispetto al campionato appena concluso. Una decisione questa che ha decretato il ripescaggio della squadra del presidente Natale Aiello, presente a Bologna nel corso dell'assemblea insieme all’amministratore Davide Maimone e al segretario Enzo Pulvirenti. La riforma dei Campionati di quest’anno è l’avvio di una rivoluzione più ampia che coinvolgerà la SuperLega e la Serie A2 nelle prossime stagioni.

La dirigenza di Volley Catania è tornato dunque da Bologna con la certezza di avere una nuova stagione di pallavolo da organizzare."Non ci siamo mai fermati - ha commentato il presidente Natale Aiello - abbiamo ricominciato a lavorare alla prossima stagione fin dal giorno successivo all’ultima sconfitta. La riforma dei Campionati ha portato l’ufficialità di una notizia che, nel mondo del volley, circolava già da qualche settimana, e noi volevamo farci trovare pronti".

In questi giorni Volley Catania sta lavorando sul mercato, sia per quanto riguarda la squadra che gli altri settori della società, al fine di rafforzare tutto e cominciare al meglio la prossima stagione. "Conosciamo gli errori che abbiamo fatto in questi primo anno di Serie A - aggiunge Aiello - e sono su quelli che batteremo, perché ci siano d’insegnamento. Sappiamo anche di non essere soli in questo percorso perché, nonostante la retrocessione, non abbiamo mai perso la vicinanza delle persone che ci hanno seguito fin dall’inizio".