Volley Catania, vittoria fondamentale in ottica salvezza: piegato il Taviano

Sono scesi in campo per vincere e hanno giocato per centrare l’obiettivo, vincendo 3-1. I rossazzurri di Messaggerie Bacco Catania hanno le idee ben chiare sulla loro permanenza nella serie A del Campionato di volley maschile UnipolSai 17/18, e ieri sera lo hanno dimostrato lottando come leoni contro un Pag Volley Taviano che ci ha provato, ma che si è dovuto arrendere all’overdose etnea di cuore e determinazione, il tutto con il supporto di un pubblico straordinario, quello del PalaCatania.

Primo set, primo punto di Danilo De Santis (1-0). Dusan Bonacic inaugura una serie di ace, sintomo della buona salute della battuta rossazzurra (2-0). Juan Finoli non è da meno e il vantaggio è sotto gli occhi di tutti (12-5). La battuta del Catania mette in difficoltà Taviano, ma in campo funziona anche la ricezione con un libero, Emanuele Spampinato, che non si risparmia e permette a suoi di ricostruire il gioco in serenità. Taviano si rifà sotto (12-9), ma Bonacic è un martello (14-12). Francesco Sideri aumenta il vantaggio (15-12). E poi nel conto degli ace è il turno di De Santis (17- 21). A muro Matteo Pizzichini e Leonardo Razzetto sono implacabili e bloccano gli attacchi di Ruiz e Bigarelli che cercano un passaggio (22-14). Spampinato, Finoli, Bonacic mettono il turbo (23-15) e il primo set incassato è una dichiarazione di intenti.

De Santis apre le danze anche al rientro (1-0), Bonacic aggiunge un altro ace nello score rossazzurro (3-0), poi una “siderata” (4-1). Pizzichini, il suggerimento di Finoli, non se lo fa ripetere due volte, è secco ed efficace (5-1). Bigarelli comincia a martellare (8-7), ma non basta. Finoli recupera palle con mani, piedi e spalle, Spampinato si lancia su tutto, mettendolo nelle condizioni di gestire il resto della squadra che rimane in attesa prima di attaccare. Razzetto, uscito per un problema alla spalla subito recuperato dall’osteopata della squadra Gianluca Catania, rientra ed è vincente a muro (18-14), dove è infallibile anche Bonacic (22-15). Il 2-0 scatena il PalaCatania.

Nel terzo set il mattatore è Bigarelli che prende i suoi per mano e acciuffa con un ace il primo vantaggio (2-3). Catania rimane sotto (10-15), Bonacic riaccende il pubblico (12-15) e Finoli comincia a muovere i fili per accorciare le distanze (13-16). Bigarelli e Ruiz capiscono però che è il momento di mettere il piede sull’acceleratore (15-19). Esce De Santis ed entra Mauricio Zanette, è suo il - 1( 18-19). Razzetto segna il pareggio con un muro imprendibile su cui si lancia, senza successo, Bigarelli(19-19). La doppietta di Smeriglia riapre i giochi (23-25).Quarto set ancora con l’aura del precedente. Traviano approfitta della confusione, con Bigarelli che cerca di prendere la corsa (8-12). Il pareggio finalmente arriva e arriva con Razzetto (15-15). La lotta punto su punto è aperta. Il doppio vantaggio è un ace di Razzetto (19-17). E’ Pizzichini a trovare il match point (24-19) e Finoli a chiudere regalando la conclusione perfetta di una serata incredibile (25-20).

“Oggi era importante vincere - è il commento di mister Gianpietro Rigano a margine della partita - volevamo dimostrare la voglia e la determinazione che mettiamo per mantenere la serie A a Catania. Nei primi due set abbiamo giocato una bellissima pallavolo, probabilmente mettendo in campo una delle migliori prestazioni di sempre in fatto di qualità e attenzione del gioco, poi ci siamo un po’ smarriti, è venuto fuori qualche piccolo acciacco, prontamente risolto. Adesso siamo di nuovo convinti che quando siamo in difficoltà sappiamo riprenderci e oggi lo abbiamo fatto con la quasi totalità del nostro roster che, giocando anche per poco, ha fatto la differenza”. La prossima partita si giova sabato 10 marzo contro Geosat Geovertical Lagonegro.

Messaggerie Bacco Catania - Pag Taviano 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-20)

Messaggerie Bacco Catania: Finoli 5, Bonacic 20, Razzetto 14, De Santis 12, Sideri 5, Pizzichini 6, Pricoco (L), Spampinato (L), Tulone 0, Torre 0, Chillemi 0, Zanette Mugnaini 5

Pag Taviano: Mariella 0, Ruiz 11, Klek 0, Bigarelli 18, Astarita 3, Smiriglia 13, Piedepalumbo 2, Percoco (L), Avelli 0, Barajas

