Volley Catania, vittoria al tiebreak contro Lagonegro: due punti in classifica

Tre ore intense. Palpitanti. Messaggerie Bacco Catania esce con una vittoria dalla seconda giornata di ritorno della Pool C del Campionato di A2 UnipolSai 17/18. Un 3-2 fondamentale per gli uomini di coach Rigano in campo contro Geosat Geovertical Lagonegro. Due i punti aggiunti in classifica.

Per i rossazzurri il primo set inizia con il piede premuto sull’acceleratore, con un mani out conquistato da Dusan Bonacic, su imbeccata di Calogero Tulone, che fin dal primo punto dimostra la voglia di portare lontano la squadra. E’ lui a firmare il primo ace della partita (0-5). Poi arriva la reazione con la determinazione di Francesco Sideri in attacco (5-8). Emanuele Spampinato rimescola le carte in ricezione e mette di nuovo il numero otto nelle condizioni di essere efficace (6-9). Bonacic trova il campo vuoto e scava un solco (9-14), ma i lagonegresi si rifanno sotto (16-17). Da qui è un punto a punto. Matteo Pizzichini non se lo fa ripetere due volte da Tulone e mette a terra una palla (18-20). A chiudere è Leonardo Razzetto a muro (20-25).

Nel secondo set i rossazzurri rimangono in scia. Quattro le misure di vantaggio quando De Santis mette a terra un ace (3-7). Poi Lagonegro si rifà sotto. Tulone cerca e trova Sideri (9-12). Quando il vantaggio sembra incolmabile ecco che cominciano gli errori e Lagonegro approfitta della confusione rossazzurra, si arriva così al primo pareggio della partita (20-20). In campo arriva Mauricio Zanette. Comincia un punto a punto che porta le due squadre ad annusarsi reciprocamente dei set point. Alla fine è un muro di Lagonegro che chiude i giochi (30-28).

Il rientro in campo è sottotono. Una siderata riaccende gli animi (2-3). Le due squadre procedono senza distanziarsi troppo, ma commettono errori. Tulone forza la battuta e Bonacic si trova nelle mani una free ball che permette un doppio vantaggio (9-11). Lagonegro accorcia le distanze e poi pareggia (19-19), è Holt a portare i suoi avanti approfittando di una ricezione sbagliata (20-19). Anche qui comincia una corsa al rialzo e anche in questo caso ad avere i nervi più saldi sono i biancorossi (32-30).

Quarto set con partenza rossazzurra in avanti con un primo tempo di Leonardo Razzetto (0-2). Ma il proseguo è punto sui punto, i rossazzurri cominciano a fare una serie di errori, in ricezione attacco e battuta e Lagonegro va avanti (10-8), il pareggio arriva con un giro di battute di Sergio Chillemi che permette ai suoi di riorganizzarsi in ogni occasione (11-11). E’ un pareggio continuo. Finoli entra al posto di Razzetto, nonostante la mano fasciata, va in battuta e riesce anche a ricevere, poi però il primo set point salta (24-24). E’ Mauricio Zanette a chiudere (24- 26).

TIEBREAK. L’esordio al tiebreak è un muro di Bonacic (0-1). Tulone raddoppia con il suo ace (0-2). Il vantaggio si fa importante (3-8), e viene mantenuto da De Santis (5-10). La corsa di Catania la ferma Copelli e la risalita è fino a 9-13. E’ Bonacic a restituire ai compagni il sorriso.

"E’ stata la partita fotografia delle nostre intenzioni con una lotta su tutti i palloni - è il commento a caldo di mister Gianpietro Rigano - Tulone è stato in campo egregiamente dimostrando la sua qualità di pallavolista". Per quanto riguarda Finoli, l’infortunio subito riguarda lo scafoide della mano sinistra, oggi sarà sottoposto ad accertamenti per conoscere i tempi di recupero. La prossima partita si gioca al PalaCatania sabato 18 marzo contro Mosca Bruno Bolzano, fischio d’inizio alle 19:30.

Geosat Geovertical Lagonegro - Messaggerie Bacco Catania 2-3 (20-25, 30-28, 32-30, 24-26, 13-15)

Geosat Geovertical Lagonegro: Leone 1, Maiorana (L), Giosa 2, Roberti 0, Holt 33, Copelli 13, Sardanelli (L), Fortunato (L), Amouah 13, Kindgard 1, Fabi 12. N.E. Milushev, Boscaini. All. Falabella.

Messaggerie Bacco Catania: Tulone 4, Bonacic 22, Razzetto 9, De Santis 27, Sideri 14, Pizzichini 9, Pricoco (L), Chillemi 0, Spampinato (L), Torre 0, Zanette Mugnaini 5, Finoli 0. N.E. Reina, D'Angelo. All. Rigano.

ARBITRI: Bellini, Oranelli. NOTE - durata set: 25', 42', 43', 35', 25'; tot: 170'.