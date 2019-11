Volley, quarta giornata serie B maschile: Saturnia Acicastello ko al tie-break

Se la sono giocata fino alla fine, ma i biancoblu di Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello sono tornati dalla Calabria, dopo il match contro Jolly Cinquefrondi, con una sconfitta al tie-break (3-2, 22-25, 25-20, 17-25, 25-21, 15-12). Per la quarta giornata del Campionato di volley di Serie B maschile gli uomini di Mauro Puleo non sono riusciti a mettere a segno la terza vittoria di stagione. Non è stato sufficiente essere rimasti in partita fino alla fine, in più occasioni infatti, i padroni di casa, sono stati più decisivi e precisi. "Abbiamo fatto errori che ci hanno tagliato le gambe, ma non posso dire che i nostri ragazzi abbiano giocato male. Non siamo però riusciti, li dove avremmo dovuto, a volgere i set a nostro favore. I nostri avversari sono stati più bravi di noi nei momenti cruciali" è il commento alla partita di mister Puleo.

Chiusa la quarta giornata di campionato, dando uno sguardo alla classifica i punti di Saturnia Acicastello sono 7. La classifica, quella del Girone H, li vede al terzo posto, sotto il Leotojanni e il Palermo rispettivamente a 9 e ad 8 punti. Sabato prossimo si torna a giocare in casa, nella palestra della scuola Falcone di Acicastello, quando alle 18 risuonerà il fischio d’inizio per la partita contro Costa Dolci Papiro Fiumefreddo, valida per la quinta giornata del Campionato.

Tabellino (3-2, 22-25, 25-20, 17-25, 25-21, 15-12)

Arbitri: Gabriella Notaro di Lamezia Terme e Martina Scavello di Catanzaro

Jolly Cinquefrondi - Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello

Jolly Cinquefrondi: Diana 11, Di Pasquale 15, Mille 13, Laurendi 1, Pugliatti 15, Orlando 2, Santacroce Libero, Meleca, , Fazzari, Varamo, Pugliatti, Meega, Spanò, Puntorieri Libero, Lo Petrone, Remo. Allenatore Giacomo Tomasello

Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello: Battiato 9, Fasanaro 9, Pricoco 6, Balsamo 3, Chiesa 2, Bonsignore 6, Arezzo 27, Saglimbene 17, Ruggeri Libero,

Vitale, Marino, Vicari, Melia. Allenatore: Mauro Puleo