Grande prova di Walter Palazzo al Mugello: primo posto per il pilota catanese

Walter Palazzo, pilota etneo e numero uno del Centro Assistenza Porsche Catania, torna vittorioso dalla Toscana. Primo posto e gara sugli scudi quella disputata al “Mugello”. Dopo la delusione di Misano Adriatico nell’ultima uscita, è arrivato il primo successo proprio in terra di toscana nel campionato italiano Porsche “Carrera Cup”, al volante della sua auto del monomarca di Stoccarda.

Il circuito del Mugello, famoso per i suoi saliscendi e per l’alto contenuto tecnico, è stato teatro della prima affermazione stagionale nella categoria Silver. Grazie alla sinergia con i tecnici del Team Ghinzani Arco Motorsport, il risultato tanto atteso è finalmente arrivato.

Adesso iniziano le vacanze estive, il Porsche Carrera Cup Italia tornerà a settembre sul tracciato del “Piero Taruffi” di Vallelunga, prossimo appuntamento in calendario. A fine gara queste le dichiarazioni di Walter Palazzo: “Sono felice di questa prima vittoria stagionale, ero sicuro che l’ottimo lavoro svolto in questi mesi prima o poi avrebbe pagato e sarebbe arrivata la prima vittoria. Il Porsche Carrera Cup Italia è un campionato molto competitivo, in qualsiasi categoria, con i tecnici non abbiamo mai trascurato nulla nello sviluppo della macchina e i frutti sono finalmente arrivati. Proprio qui al Mugello sono riuscito ad avere la migliore sinergia con il team e ho potuto mettere in gioco la mia esperienza maturata in giro per i circuiti nazionali. Mi godo il successo guardando con grande ottimismo agli ultimi impegni stagionali.”