Caos all'Ordine degli avvocati, annullate le elezioni | VIDEO

Il Consiglio dell'Ordine stamattina ha deciso di annullare in autotutela la competizione elettorale per il rinnovo delle cariche consiliari alla luce del decreto legge interpretativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, denominato “Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi”, è arrivato mentre erano in corso le elezioni qui a Catania e ha messo la parola fine alla questione della ineleggibilità dei consiglieri uscenti che abbiano già svolto due mandati consecutivi, confermando e chiarendo dunque l'impianto della legge 113 del 2017. La Commissione elettorale dell'Ordine aveva dichiarato l'ammissibilità di tutte le candidature avvalendosi inoltre del parere del noto costituzionalista catanese Agatino Cariola.