Video | A zig zag in autostrada vicino Misterbianco, fermato dalla polizia stradale

E' successo due giorni fa e per fortuna non ci sono state conseguenze. Un automobilista, alla guida di una monovolume, per cause ancora da accertare, ha iniziato a fare zig zag tra una corsia e l'altra dell'autostrada allarmando tutti gli altri guidatori presenti. Sul posto, all'altezza di Misterbianco, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale i sanitari del 118 che hanno riportato la situazione alla normalità fermando l'automobilista.