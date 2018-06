Aci Trezza, uno scarico fognario finisce direttamente in mare | Video

Uno scarico fognario finisce direttamente in mare sotto gli occhi increduli di turisti e bagnanti. E' quanto denunciato da Legambiente Catania che in un post pubblicato su Facebook scrive: "Ma quanto ci costa questo schifo? Qualche giorno fa la Corte di giustizia europea ha condannato l'italia al pagamento di una maxi multa da 25 milioni per il mancato adempimento delle direttive Ue in materia di trattamento delle reti fognarie e delle acque reflue".