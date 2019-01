"Voice of Srilankans" distribuirà acqua ed energy drinks gratis per Sant'Agata | VIDEO

L'associazione "Voice of Srilankans" è nata proprio con l'intento di dare una veste formale ad un'iniziativa già rodata nel corso degli anni. "E' un gesto d'amore per la città in cui lavoriamo e che ci ospita", spiegano i responsabili Pragath Perera, Sujeewa Dharmadriya e Nadeera Pelris, che coordinano un gruppo più vasto, di cui fanno parte anche altri connazionali. "Volevamo offrire anche tè caldo, ma non siamo arrivati in tempo con le autorizzazioni sanitarie. Siamo in contatto con l'assessorato alle attività produttive e contiamo di fare di più per il prossimo anno". Il tutto rigorosamente gratis per i devoti ed i portatori.