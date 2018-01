Alberto Francini è il nuovo questore: al suo insediamento visita la tomba di Filippo Raciti | VIDEO

Alberto Francini è nato a Napoli ed ha 3 figli ed una carriera trentennale alle spalle. Funzionario di polizia dal febbraio 1983, annovera sul suo curriculum la laurea giurisprudenza con specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, master in diritto e finanza enti locali. Già commissario straordinario in vari comuni sciolti per mafia, proviene dalla questura di Pisa