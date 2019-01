Il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani in visita istituzionale a Catania per discutere di sviluppo territoriale e delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie al territorio. Le opportunità legate alla programmazione europea rimangono fondamentali per la realizzazione di progetti strategici: "E' inaccettabile che non ci sia l'alta velocità in Sicilia. Gli enti locali non vanno lasciati soli".