Catania ricorda i soldati Australiani e Neozelandesi morti in guerra | VIDEO

In occasione della ricorrenza dell’Anzac Day, la festa nazionale australiana e neozelandese in memoria dei caduti che persero la vita in battaglia, l’Istituto di Cultura Sicilia Australia (I.C.S.A.), in collaborazione con l’ambasciata d’Australia, l’ambasciata della Nuova Zelanda, e la Returned and Services League of Australia (RSL – Victorian and Reservoir Sub-Branch), ha organizzato una commemorezione de soldati caduti in Sicilia durante la campagna militare dell’agosto 1943