La protesta notturna dei ciclisti al porto | Video

Nell'ambito dell'iniziativa spontanea "Critical Mass", diverse decine di ciclisti catanesi hanno manifestato davanti il varco doganale del porto di Catania per chiedere la riapertura del passaggio in direzione Faro Biscari e viceversa, come documentato dalle immagini di Legambiente