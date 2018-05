Solarium comunali e spiagge, si lavora per costruire l'estate | VIDEO

Mentre procedono i lavori di sistemazione delle spiagge comunali, quasi pronte per l'apertura ufficiale, non è stato ancora allestito il cantiere per la costruzione delle piattaforme sul lungomare di Ognina. I catanesi, nel frattempo, non stanno certo ad aspettare: ombrelloni e sdraio sono già presenti sul tutto il litorale