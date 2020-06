Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arrestati sei presunti affiliati al clan Santapaola-Ercolano | Video

Due dei provvedimenti sono stati notificati in carcere. Gli omicidi sarebbero avvenuti nell'ambito di contrasti per il controllo di attività economiche in seno ai Santapaola-Ercolano, tra la fazione di Antonino Santapaola e quella di Giuseppe Ercolano