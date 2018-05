Gira senza assicurazione e va in escandescenza al controllo dei carabinieri: arrestato | VIDEO

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 29enne catanese Francesco Ragonesi, ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché lesioni personali.

È accaduto ieri sera in via Aurora a Catania dove l’equipaggio di una gazzella, pattugliando quella zona, ha deciso di sottoporre a controllo il sospetto il quale, allo scopo di sottrarsi alla identificazione, si è scagliato contro i due carabinieri colpendoli con calci e pugni. Dopo una violenta colluttazione i militari sono riusciti ad ammanettarlo. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.